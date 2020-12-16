Новости Московского транспорта

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16 декабря, 14:30

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Украшенный транспорт снова вышел на маршруты города, чтобы создать праздничное настроение. В этом году впервые на линии появился "ледяной" и "зимний" транспорт: электробусы, трамваи и два поезда метро. Всего украсили более 60 трамваев, 50 электробусов, 100 автобусов, 26 поездов метро, 10 эвакуаторов и 4 речных электросудна.

"Мы украшаем станции метро и МЦК, речные вокзалы, открываем "транспортные" елки, чтобы создать праздничную атмосферу. Уверен, что тематическое оформление порадует наших пассажиров. Московский транспорт готовится к Новому году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новогодний декор можно увидеть в метро, на МЦК, Северном и Южном речных вокзалах, на парковках со шлагбаумом и спецстоянках. Впервые украсили фасад "Краснопресненской" и по традиции установили инсталляции у других станций.

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