Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Украшенный транспорт снова вышел на маршруты города, чтобы создать праздничное настроение. В этом году впервые на линии появился "ледяной" и "зимний" транспорт: электробусы, трамваи и два поезда метро. Всего украсили более 60 трамваев, 50 электробусов, 100 автобусов, 26 поездов метро, 10 эвакуаторов и 4 речных электросудна.

"Мы украшаем станции метро и МЦК, речные вокзалы, открываем "транспортные" елки, чтобы создать праздничную атмосферу. Уверен, что тематическое оформление порадует наших пассажиров. Московский транспорт готовится к Новому году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Новогодний декор можно увидеть в метро, на МЦК, Северном и Южном речных вокзалах, на парковках со шлагбаумом и спецстоянках. Впервые украсили фасад "Краснопресненской" и по традиции установили инсталляции у других станций.