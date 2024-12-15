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15 декабря, 16:15

Транспорт

Москвичи засняли украшенный к Новому году поезд метро

Москвичи засняли украшенный к Новому году поезд метро

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, москвичи засняли украшенный к Новому году поезд метро. Пассажирам таких вагонов праздничное настроение гарантировано.

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, всего в московском метрополитене украсили 23 поезда. Необычные составы можно встретить на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Бутовской, Калужско-Рижской и других линиях.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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