Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, москвичи засняли украшенный к Новому году поезд метро. Пассажирам таких вагонов праздничное настроение гарантировано.

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, всего в московском метрополитене украсили 23 поезда. Необычные составы можно встретить на Сокольнической, Арбатско-Покровской, Бутовской, Калужско-Рижской и других линиях.

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