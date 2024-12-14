Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял участие в заседании XXII съезда партии "Единая Россия", который состоялся в Москве.

"Президент расставил ключевые акценты на ближайшие годы. Сейчас внимание сосредоточено на достижении целей СВО, поддержке участников военной операции и их семей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Сейчас столичные власти делают все возможное для скорейшей победы России. В частности, вернувшимся с фронта помогают восстановить свое здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу. Для этого в Москве поддерживается программа для участников спецоперации "Время Героев".

Также в городе работают пункты сбора для гуманитарной помощи, куда жители и гости столицы привозят необходимые товары и оборудование жителям приграничных территорий и находящимся на фронте солдатам.

"Россия продолжает развивать экономику и социальную сферу. Национальные проекты остаются приоритетом", – добавил Собянин.

В ходе прошедшего съезда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал членов партии уже сейчас готовиться к выборам в ГД РФ, которые состоятся в 2026 году. При этом, единый день голосования в 2025 году станет своеобразной проверкой качества работы партии. Также он предложил провести всенародное обсуждение образа будущего страны и избежать раскола общества.

