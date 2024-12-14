Собянин анонсировал открытие четырех станций столичного метро до конца года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве до конца года откроются еще четыре станции метрополитена, сообщил Сергей Собянин в беседе с ТАСС.

"Московское метро скоро дойдет до Коммунарки", – отметил мэр в кулуарах съезда "Единой России", который проходит в столице.

Речь идет о станциях Троицкой линии метро, которые должны дойти до этого населенного пункта в ТиНАО – "Корниловской", "Коммунарке" и "Новомосковской". До этого в столице уже открылись четыре станции 16-й ветки метрополитена.

Собянин отмечал, что ее вторая очередь может быть достроена до конца года, а с пассажирами она поедет в начале 2025 года. Новые остановочные пункты позволят ей стать одной из самых протяженных в метро и самой длинной линией за МКАД.

