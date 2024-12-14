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В будущем не исключено появление новых регионов в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Ведь это возможно", – передает ТАСС его слова, сказанные на съезде "Единой России", который проходит в Москве.

Об этом он рассказал в контексте развития уже недавно вошедших в состав РФ регионов, призывая партию в полной мере реализовать потенциал ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Медведев добавил, что уже сейчас все муниципалитеты и регионы страны при содействии партийцев помогают населенным пунктам новых регионов.

В это же время противники России стараются еще больше разжечь пламя конфликта на Украине, накачивая киевский режим оружием и деньгами, отметил ранее Медведев.

