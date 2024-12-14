Медведев призвал начать подготовку к выборам в ГД 2026 года

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Полномасштабную подготовку к выборам в ГД РФ 2026 года необходимо начинать уже сейчас, призвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе партийного съезда "Единой России".

Он подчеркнул, что единый день голосования в следующем году, включая выборы глав 18 субъектов Федерации, станет своеобразной проверкой для "ЕР" качества работы партии и ее работы со своими избирателями.



"Предлагаю в следующем году провести широкое всенародное обсуждение образа будущего страны, обсудить с гражданами приоритеты развития государства и найти ответы на самые актуальные вызовы, проблемы и вопросы", – цитирует его ТАСС.

При этом важно не допустить раскола в обществе и помочь проведению взвешенной политики в сфере незаконной миграции, сказал Медведев. Необходимо продолжать борьбу не только с терроризмом, но и пресекать любые попытки посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, уверен он.

Ранее СМИ рассказывали, что на выборах в Госдуму 2026 года партию ЛДПР может представить дочь политика Владимира Жириновского – Анастасия Боцан-Харченко.

Журналисты допускали, что она, как минимум, может войти в верхнюю часть партийного списка, следом за главой партии Леонидом Слуцким. В это же время в пресс-службе ЛДПР опровергли эти слухи, заявив, что этот вопрос пока не обсуждается.

