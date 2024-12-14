Медведев назвал создающуюся систему ветеранов СВО в России уникальной

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Система поддержки ветеранов, которая создается сейчас в России, является уникальной. Об этом сообщил на съезде "Единой России" председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что "государство оказывает поддержку военнослужащим непосредственно во время ведения боевых действий и не откладывает это на будущее, когда жизнь снова вернется в мирное русло".

Медведев отдельно подчеркнул, что даже в условиях СВО Россия продолжает оставаться социально ориентированным государством.

Так, он рассказал, что на финансирование ключевых положений народной программы "Единой России" направят 15 триллионов рублей. При этом партия будет продолжать настаивать на увеличении пенсий и поддерживать ветеранов СВО – это одна из ключевых задач.

Говоря об Украине, Медведев сообщил, что противники России сделают все, чтобы пламя конфликта разгорелось еще больше. При этом он отметил, что наше общество сплотилось, чтобы дать отпор агрессорам и оказать поддержку фронту. По его мнению, необходимо пресекать попытки посеять межнациональную и межконфессиональную рознь. Также он призвал к проведению разумной миграционной политики.

Ранее Владимир Путин отметил вклад "Единой России" в оказание помощи участникам СВО. Он заявил, что представители фракции работают там, где решается судьба страны, вместе с ОПК и волонтерами.