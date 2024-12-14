Путин отметил вклад "Единой России" в оказание помощи участникам СВО

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"Единая Россия" внесла весомый вклад в оказание помощи участникам СВО и их семьям, отметил Владимир Путин во время посещения XXII съезда партии. Председатель ЕР Дмитрий Медведев открыл мероприятие в Национальном центре Россия в субботу, 14 декабря.

По словам главы государства, представители фракции работают там, где решается судьба страны, вместе с ОПК и волонтерами.

"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей", – подчеркнул президент.

Путин напомнил, что многие из членов ЕР отправились добровольцами в зону боевых действий. Он назвал это мужественным шагом, достойным уважения.

Российский лидер выразил благодарность всем представителям "Единой России" и ее сторонникам во всех субъектах РФ за их деятельность по обеспечению безопасности и суверенитета страны.

"Все парламентские партии страны консолидировано поддерживают все то, что направлено на защиту людей в Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердых гарантий безопасности Отечества на десятилетия вперед", – добавил Путин.

Участники СВО показали, чего стоят в бою, подчеркнул президент. Они не подведут и в будущем, поскольку продолжат биться за результат, уверен Путин.

Он призвал участников съезда обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников СВО "Время героев". По его мнению, указанную программу необходимо расширить и запустить в регионах.

"Что касается программы "Время героев", то здесь мы сознательно ушли от лишних формальных ограничений – подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции – и командир, и рядовой. Желающих – вы знаете об этом – десятки тысяч", – отметил он.

Также президент считает необходимым уделять особое внимание участникам СВО, которые вернулись после тяжелых ранений.

Путин назвал правильным решением "Единой России" выдвигать на выборах большое количество ветеранов спецоперации РФ. По его мнению, страна нуждается в этом.

Также глава государства сделал акцент на том, что фронт это не только линия соприкосновения, он распространяется на все стороны: влияет на мировоззрение, образование, культуру и экономику.

Противники России всегда пытались расшатать единство страны, и продолжают делать это сейчас, заметил президент. Однако РФ будет жестко пресекать любые провокации и своевременно отвечать на угрозы, подчеркнул он.

"Образ страны, которую мы строим, хотим сберечь и передать потомкам. Осознание того, что мы уникальная, самобытная цивилизация – многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своем внутреннем многообразии был и будет единым", – резюмировал Путин.

Ранее президент поблагодарил СПЧ за помощь военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации. Особенно он выделил их деятельность в рамках "народного ОПК". Кроме того, члены Совета по правам человека помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом ВСУ.

В ходе заседания СПЧ глава государства также пообещал проверить работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО.

