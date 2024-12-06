Участники городских фестивалей рассказали, как помогают бойцам в зоне СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные предприниматели – участники городских фестивалей направляют часть выручки на помощь военнослужащим в зоне спецоперации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, индивидуальный предприниматель Теа Накопия с 2022 года собирает гумпомощь для военных. В следующем месяце она отправит деньги в благотворительный фонд, с которым давно взаимодействует.

Накопия выбрала именно финансовую поддержку, поскольку не может отправлять военным собственную продукцию: в ее торговой точке продаются хот-доги, которые не попадут на фронт без потери качества. Помимо этого, перед новогодними праздниками начинается период интенсивной работы и возможности собирать продукты не будет, поэтому легче перевести волонтерам деньги.

До этого Накопия передавала в благотворительный фонд гумпомощь по запросу. Это крупы, макароны, сахар и подсолнечное масло.

Владельцы точек общепита, работающие на городских фестивальных площадках, часто собирают гумпомощь самостоятельно. Так, индивидуальный предприниматель Лиля Гадылгереева открыла на ярмарке кофейню.

Она рассказала, что ее друг раз в несколько месяцев посещает Донбасс с командой. С 2022 года туда передают кофе, чай, а также ириски ручной работы со вкусом грецкого ореха и гималайской соли, указала Гадылгереева. Эти продукты могут долго храниться, не теряют форму и качество при длительной транспортировке.

Ранее в столице открылись пункты сбора подарков проекта "Москва помогает". Горожане могут принести туда посылки для военнослужащих в зоне СВО и детей из новых регионов России. Пункты будут работать до 28 февраля включительно.

График работы в будние дни с 11:00 до 21:00, в выходные в ЦАО – с 10:00 до 22:00, в остальных административных округах – с 10:00 до 21:00.