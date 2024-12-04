Собянин: власти Москвы продолжат оказывать помощь Донецку и Луганску

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Власти Москвы продолжат оказывать помощь городам Донецку и Луганску. Об этом заявил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

"Мы восстанавливаем школы, детские сады, дома, улицы, благоустраиваем города, восстанавливаем инженерные системы. Будем помогать нашим побратимам восстанавливать нормальную, мирную жизнь", – отметил мэр.

Собянин добавил, что для помощи городам в зимний период также созданы специальные большие аварийные бригады.

Между тем и Москва продолжает развиваться несмотря на санкционное давление, подчеркнул градоначальник. Так, в столице в 2024 году удалось сделать многое. При этом важно, чтобы в городе продолжала развиваться экономика, были доступны рабочие места и оставалась хорошая зарплата.

"Я считаю, что главное, нам все это удалось. Понятно, что это было непросто, благодаря труду миллионов москвичей, но в целом, я считаю, нам удалось. И мы продолжаем развивать наш город так, как мы планировали, несмотря на все происки врагов", – сказал Собянин.

Между тем участники московских фестивалей отправляют бойцам на СВО продукты собственного производства. Фестивальные площадки представляют продукцию производителей со всей страны, начиная от мясных деликатесов и заканчивая расписными пряниками.

Помощь участникам спецоперации оказывают и поставщики рыбных рынков "Москва – на волне". Они отправляют консервы и другие продукты длительного хранения в зону боевых действий, пострадавшие области и госпитали.