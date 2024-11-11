Владельцы московских магазинов отправляют консервы и канцтовары в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы столичных магазинов регулярно помогают участникам СВО. Они отправляют им консервы и канцтовары, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Московские предприниматели часто связываются с волонтерами и узнают, какие товары необходимы сейчас военнослужащим и жителям новых российских регионов. У кого-то в зоне боевых действий находятся родственники или друзья, которые передают запросы напрямую. Именно так владелец магазина в ЦАО выяснил, что военным нужны принтеры, бумага, краски и карандаши.

Помимо этого, сотрудники торговой точки упаковали для бойцов консервы, тушенку, сушки и другие продукты длительного хранения. В общей сложности магазин собрал гуманитарный груз на сумму 60 тысяч рублей. Все это работники загрузили в автомобиль, а затем самостоятельно отправились в зону спецоперации.

По словам предпринимателя, пересечь границу без необходимых согласований непросто. Маршрут нужно прорабатывать заранее, получая определенные разрешения, поскольку вся зона СВО находится под особой охраной, объяснил он.

К сбору гумпомощи также подключились торговые центры в ЮАО. Вместо привычных продуктов питания и одежды они направили в ДНР канцелярские товары. Краски, кисти, фломастеры и карандаши для детей собрал ТЦ в Нагатинском районе. Всего сотрудники передали более 120 единиц школьных принадлежностей.

Еще 150 единиц канцтоваров собрал другой ТЦ в этом же районе. Товары для творчества отправили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в ЛНР. Еще три коробки с ручками, бумагой и всем необходимым получили жители новых регионов от работников торгового центра в Москворечье-Сабурове.

Ранее столичный клубный книжный магазин принял участие в гуманитарном сборе для участников СВО. Владелец торговой точки узнал от волонтера, что военные, проходящие лечение в Севастополе, попросили прислать книги. В итоге сотрудники магазина собрали пять больших коробок с более чем 100 разными изданиями и направили военнослужащим.