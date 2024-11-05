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05 ноября, 07:25

Общество

Московский книжный магазин присоединился к гуманитарному сбору для бойцов СВО

Фото: 123RF/zestmarina

Столичный клубный книжный магазин принял участие в гуманитарном сборе для участников спецоперации, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент торговли и услуг города.

Владелец торговой точки узнал от волонтера, что бойцы, которые лечатся в Севастополе, попросили прислать книги. В ответ на это сотрудники книжного магазина собрали 5 больших коробок с более чем 100 разными изданиями.

"Это одна из потребностей в рамках лечения, культурного отдыха, восстановительной деятельности. Если у нас есть книги, которые мы можем предложить, пожертвовать, мы обязательно это делаем. Мы с волонтерами объединились, предоставили книги, их переслали в госпиталь, и нам даже прислали благодарность. Все довольны", – добавил владелец магазина Максим Сурков.

Книги удалось передать при помощи местной Морской библиотеки имени адмирала Лазарева. В благодарственном письме от севастопольцев сказано, что издания также будут использоваться в проведении массовых мероприятий по патриотизму в Крыму, заняв достойное место на полках.

Благодаря столичной команде волонтеров их удалось перевезти всего за 2 недели. Сурков подчеркнул, что библиотеку в Крыму посещают более 10 тысяч читателей в год.

Владельцы и других магазинов Москвы направляют военнослужащим в зоне спецоперации то, что им нужно в данный момент. Например, магазин автозапчастей по запросу собирает продукцию для военной техники, газовые горелки и баллоны к ним, аккумуляторы, масла и многое другое.

Прямой контакт с бойцами на передовой держат волонтеры Москвы, чтобы получать только актуальную информацию об их нуждах.

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