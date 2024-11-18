Московские предприниматели отправили свежие фрукты для детей в новые регионы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владельцы двух продуктовых магазинов в Южном административном округе Москвы собрали гуманитарный груз, который отправился в луганский центр социальной защиты населения, в котором помогают семьям, детям и молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Я занимаюсь деятельностью по продаже овощей и фруктов. Мой долг как гражданина – помочь детям в трудные времена, поэтому я решил делать благие дела", – поделился Рамин Гасанов, владеющий одним из столичных магазинов по продаже овощей и фруктов.

В столичном департаменте торговли и услуг рассказали, что предприниматель собрал большое количество свежих и полезных продуктов: семь ящиков апельсинов, четыре – яблок, и по три – бананов и груш. Продавец уже неоднократно передавал посылки для детей и планирует и в дальнейшем продолжать оказывать помощь жителям новых территорий.

Свежие фрукты в новые регионы России отправил и еще один владелец продуктового магазина в районе Нагатинский Затон. Предприниматель отправил в общей сложности 10 больших коробок апельсинов и по пять ящиков бананов, яблок и груш для подопечных луганского центра социальной защиты населения.

Ранее стало известно, что жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров, которые отправятся в новые и приграничные регионы России. Более 67,7 тысячи граждан и 597 организаций передали в пункты приема различные продукты, детские товары, одежду и другие предметы, необходимые нуждающимся жителям страны.

