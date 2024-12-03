Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники ярмарок выходного дня с начала спецоперации поддерживают российских военных, а в преддверии Нового года они отправляют на передовую мандарины, конфеты и прочие продукты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

У многих фермеров родственники и друзья защищают родину. Например, у женщины с запада страны муж и старший сын участвуют в СВО с первых дней. Ее младший сын регулярно отвозит туда наборы продуктов и прочие необходимые вещи.

На mos.ru подчеркнули, что перед Новым годом на ярмарках подготовили посылки с мандаринами и сладостями. В ближайшее время их доставят в зону боевых действий.

Фермеры оказывают помощь в том числе и жителям приграничных территорий. Им отправляют сезонный урожай, консервы, копченое и соленое мясо, а также другие продукты.

Так, один из участников столичных ярмарок передает свою продукцию бойцам, которые находятся на приграничной территории. Помимо этого, он устраивает военно-полевую кухню на праздники, на которых готовит плов и сытные каши из продуктов собственного производства.

Участники московских фестивалей также отправляют бойцам на СВО продукты собственного производства. Фестивальные площадки столицы представляют продукцию производителей со всей страны, начиная от мясных деликатесов и заканчивая расписными пряниками.

Кроме того, на рыбных рынках "Москва – на волне" действует программа поддержки участников спецоперации и членов их семей. Они могут приобрести всю продукцию со скидкой в 10%.