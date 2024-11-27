Женам участников СВО расскажут о продвижении собственного бизнеса в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жен участников спецоперации, которые хотят заняться предпринимательством, приглашают присоединиться к тренингам по ведению бизнеса в менторской гостиной "Женское дело". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Проект откроется 5 декабря во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке. Участниц ждет общение с экспертами, которые расскажут о тонкостях организации своего дела.

"Современные женщины все больше стремятся к профессиональной самореализации, нередко выбирая при этом предпринимательский сценарий. Московская служба занятости населения поддерживает их в желании достичь финансовой стабильности и не зависеть от внешних обстоятельств", – отметил первый заместитель директора службы занятости населения Москвы Роман Никитин.

В рамках тренинга "Как стать помогающим специалистом и выйти на устойчивый доход" участницам расскажут истории успешных предпринимательниц, а также о том, как стабильно зарабатывать и найти баланс между семьей и карьерой.

На следующей встрече, посвященной реализации своего творческого проекта, москвички узнают, как сформировать результативную команду и открыть филиал бизнеса в новом регионе. На занятии "Вне зоны комфорта: бизнес как терапия" эксперты проанализируют типичные страхи и ошибки при развитии своего дела и научат с ними справляться.

В свою очередь, на последнем семинаре "Сила веры, мечты и дела" участницы получат простые, но действенные рекомендации для построения бизнеса, узнают, что может вдохновлять на пути к реализации намеченного плана, и разберут основные принципы уникальности проекта.

Помочь начинающим и опытным предпринимателям также может портал "Малый бизнес Москвы", на котором собрано свыше 35 онлайн-сервисов, помогающих определиться с направлением деятельности, оценить перспективы и подготовить документы для регистрации своего дела.

Представители делового сообщества часто обращались к онлайн-сервису "Законодательный бизнес-дайджест". На втором месте по популярности услуга "Проверь законность вывески".

