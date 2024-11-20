В Москве назвали самые популярные цифровые сервисы для малого бизнеса

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Портал "Малый бизнес Москвы" собрал свыше 35 онлайн-сервисов для начинающих и опытных предпринимателей, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, такие сервисы помогают определиться с направлением деятельности, оценить перспективы и подготовить документы для регистрации своего дела. Кроме того, с помощью них можно найти подходящее помещение и узнать о доступных мерах финансовой поддержки.

"С начала года представители малого и среднего предпринимательства воспользовались городскими онлайн-сервисами 127 тысяч раз. Это почти на 20 процентов больше, чем за тот же период 2023-го", – отметила заммэра.

Сергунина подчеркнула, что представители делового сообщества часто обращались к онлайн-сервису "Законодательный бизнес-дайджест". Там можно найти актуальные правовые новости, нормативные документы и законопроекты. За 2024 год к сервису обратились 34 тысячи человек.

На втором месте по популярности услуга "Проверь законность вывески". Ей воспользовались 27,5 тысячи раз. Она помогает узнать, есть ли нарушения в размещении рекламной конструкции и в какие сроки их необходимо устранить.

Сервис "Проверка контрагентов" обработал примерно 14 тысяч запросов. Этот сервис помогает оценить надежность потенциальных партнеров перед тем, как заключить с ними сделку. Чтобы получить подробную информацию о компании, включая бухгалтерскую и финансовую отчетность, а также сведения о наличии арбитражных дел, нужно указать ее название, ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Также бизнес-сообщество активно использует услугу "Запись в бесплатный коворкинг", и за период ее работы было сделано более 6 тысяч бронирований.

У начинающих предпринимателей наибольшей популярностью пользуется сервис "Бизнес-боксы". Он предоставляет бесплатные услуги для запуска своего дела: от подключения онлайн-бухгалтерии до создания сайта. С начала года сервисом воспользовались около 5 тысяч раз.

Между тем в московских школах растет популярность предпринимательских классов. На сегодняшний день они работают в 214 учебных заведениях. В текущем году в них поступили на 44% больше десятиклассников, чем в прошлом. Предпринимательские классы созданы специально для подготовки учеников к поступлению в профильные экономические вузы. Кроме того, они знакомят школьников со всеми нюансами создания и ведения бизнеса.