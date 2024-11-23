Путин подписал закон о списании долгов по кредитам с участников СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО.

В соответствии с законодательством, кредитные обязательства участников СВО и их супругов прекращаются, если до 1 декабря 2024 года был заключен контракт о прохождении военной службы в войсках РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции, и если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам.

Также исполнительное производство завершается, если обязательства должника прекращаются по следующим причинам: смерть мобилизованного, контрактника или добровольца, признание его судом умершим или присвоение I группы инвалидности.

Определяется список оснований для временной остановки исполнительного производства в отношении физических лиц или индивидуальных предпринимателей. Это касается тех, кто участвует в СВО, служит в войсках Росгвардии или работает в органах внутренних дел и оказывает содействие ФСБ в регионах, прилегающих к зоне проведения СВО.

Основания не будут применяться к требованиям о компенсации ущерба, причиненного жизни или здоровью человека, включая требования о компенсации ущерба в связи с потерей кормильца, а также к имущественным требованиям, возникшим в результате коррупционных преступлений.

В случае участия в СВО на выплаты могут быть наложены ограничения. Это касается как возмещения ущерба, причиненного жизни или здоровью человека, включая компенсацию в случае потери кормильца, так и требований имущественного характера, связанных с коррупционными преступлениями.

В соответствии с законом, в течение которого военнослужащий или члены его семьи могут выполнять свои обязательства по кредитным договорам на льготных условиях, может быть равен сроку мобилизации, сроку действия контракта или сроку участия военнослужащего в специальной военной операции, увеличенному на 180 дней.

Также сообщается, что после того как причины, по которым исполнительное производство было приостановлено, будут устранены, оно будет возобновлено, а исполнительные документы начнут исполняться. Произойдет это не раньше, чем через 180 дней после устранения причин.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Между тем в начале осени в ГД было внесено предложение о списании за счет бюджета части кредитов россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Подобная программа должна распространяться на займы, взятые на лечение, получение образования, покупку российского автомобиля.