Семьи бойцов СВО получат скидку в 10% на рыбных рынках "Москва — на волне"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На рыбных рынках "Москва – на волне" действует программа поддержки участников спецоперации и членов их семей. Они могут приобрести всю продукцию со скидкой в 10%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Такая возможность появилась в конце сентября на рыбных рынках в Косино-Ухтомском и Митине.

Российских бойцов также поддерживают и поставщики рынков. Один из них на регулярной основе отправляет северную рыбу в госпитали, где проходят лечение участники СВО. Он также помогает жителям приграничных территорий, передавая им тушенку из оленины и кабана.

Свою поддержку участникам спецоперации выражают в том числе и фермеры ярмарок выходного дня из разных регионов страны. Многие из них отправляют на фронт высокотехнологичное оборудование и продукцию собственного производства.

На рыбных рынках "Москва – на волне" представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. Москвичи и гости столицы могут купить северного омуля, свежих карпов, барабульку на шпажках, малосольную сельдь и многое другое.

Москвичи и гости столицы смогут отправить подарки и письма участникам СВО в рамках акции "Москва помогает". Горожане также смогут поздравить детей, проживающих в новых регионах.

Помощь участникам спецоперации на Украине и их близким в том числе оказывают разработчики медизделий и производители реабилитационного оборудования – резиденты центра ассистивных технологий "Феникс".