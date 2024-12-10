Путин проверит работу по поддержке семей пропавших без вести в зоне СВО

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Владимир Путин пообещал проверить, как организована работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление президент сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент назвал поиск пропавших без вести очень важной темой.

"В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести", – отметил глава государства и добавил, что поручит задачу Минобороны РФ и фонду "Защитники Отечества".

Кроме того, в ходе заседания руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова рассказала президенту о ситуации произошедшей с участником спецоперации. По ее словам, в Бурятии мужчина 20 лет отработал в МЧС и ушел на СВО. Она сказала, что семью мужчины по решению суда сейчас пытаются выселить из служебной квартиры.

В свою очередь, российский лидер заявил, что намерен разобраться с этой ситуацией. Путин назвал ее странной. По его мнению, власти столько со всех сторон предусмотрели различных инструментов поддержки тех, кто рискует жизнью ради родины, и членов их семей. Он считает удивительным то, что "у некоторых нет понимания важности этой работы".

Ранее Путин положительно оценил идею сбора ДНК-образцов у всех контрактников России. Белехова назвала острым вопрос пропавших без вести военных и уточнила, что в АНО "Комитет семей воинов Отечества" достаточно часто обращаются по этой проблеме. С ее слов, эта инициатива также может помочь в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, не успевшей заключить брак.