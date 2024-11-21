Медведев призвал не замалчивать проблемы с выплатами участникам СВО

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Проблемы с выплатами участникам СВО нельзя замалчивать. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо, все выплаты получили и так далее", – приводит слова Медведева телеграм-канал "Единой России".

По словам политика, надо "по-честному" относиться к людям и к существующим проблемам. Имея государственные и партийные полномочия эти проблемы можно решать, добавил он.

Ранее Владимир Путин увеличил до 4 миллионов рублей размер разовой выплаты бойцам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность. Согласно указу, если боец получил травму в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, тогда выплата будет производиться госфондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты.