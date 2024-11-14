Путин увеличил выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

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Владимир Путин увеличил до 4 миллионов рублей размер разовой выплаты бойцам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, если боец получил ранение, травму или контузию в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу указа, тогда выплата будет производиться госфондом поддержки участников СВО "Защитники Отечества" с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении увечья.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Накануне кабмин РФ утвердил размеры единоразовых выплат участникам СВО при получении боевых травм и увечий. Согласно постановлению, при тяжелых увечьях военнослужащему полагается выплата в размере 3 миллионов рублей, при легких ранениях – 1 миллион рублей. При других травмах бойцу выплатят 100 тысяч рублей.

Ранее глава государства указал на недостаточную помощь участникам СВО. Так, по словам президента, в ходе его встречи с бойцами спецоперации, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, выяснилось, что многие из них не могут даже трудоустроиться.