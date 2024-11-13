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13 ноября, 15:37

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Депутат ГД Бородай: бойцам СВО нужно бесплатно выделять квартиры или дома

В Госдуме предложили бесплатно выделять бойцам СВО жилье

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Участникам СВО нужно бесплатно выделять квартиры или дома. Такое мнение в беседе с радио КП озвучил депутат Госдумы Александр Бородай.

Парламентарий выступил за то, чтобы давать бойцам максимум. По его мнению, Россия в состоянии пойти на меру с бесплатными квартирами.

"При предоставлении льгот речь должна идти в первую очередь о ветеранах боевых действий. От них сегодня зависит, будет существовать Отечество или нет", – пояснил Бородай и призвал не тратить деньги на пышные празднования, в том числе Нового года.

Ранее сообщалось, что молодые семьи участников спецоперации на Украине смогут в первоочередном порядке получать выплаты на покупку или строительство жилья. Размер выплаты составит 30–35% стоимости жилья. Деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

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