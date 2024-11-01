Кабмин поддержал идею о бесплатной юридической помощи бойцам СВО в судах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ поддержало инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, предусматривающую для бойцов СВО и членов их семей бесплатную юридическую помощь в судах при рассмотрении ряда категорий дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заключения кабмина.

Власти поддержали инициативу при условии, что "реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами о бюджетах субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период".

В пояснительной записке подчеркивается, что законодательства многих российских субъектов не предусматривают нормы об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО при рассмотрении ряда категорий дел, как, например, реализации прав бойцов на прекращение обязательств по кредитам.

"Принимая во внимание, что поддержка защитников Отечества и членов их семей является одной из приоритетных задач государства, представляется необходимым закрепление за такой категорией граждан права на получение бесплатной юридической помощи в виде представления их интересов в судах <...>, а также расширение перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи перечисленными вопросами", – говорится в документе.

Ранее законопроект об увеличении перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. В перечень предлагалось включить людей, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России", ветеранов боевых действий и членов их семей, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

В пояснительной записке уточнялось, что юридическую помощь будут оказывать в делах, связанных с необоснованным отказом в приеме на работу или необоснованным увольнением, выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями работодателя.