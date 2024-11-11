Молодые бойцы СВО получат первоочередное право на выплаты для покупки жилья

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Молодые семьи участников СВО смогут в первоочередном порядке получать выплаты на покупку или строительство жилья. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, видеозапись опубликована в телеграм-канале кабмина.

Средства предоставляются семьям, в которых каждому из супругов еще нет 35 лет. Наличие детей не является обязательным условием. Также господдержку может получить одинокий родитель в возрасте до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главным критерием является то, что семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.

Размер выплаты – от 30 до 35% стоимости жилья. Деньги можно направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Ранее российское правительство поддержало инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о бесплатной юридической помощи в судах для бойцов СВО и их семей при рассмотрении ряда категории дел.

Кабмин одобрил идею при условии, что ее положения будут реализованы в пределах бюджетов, утвержденных соответствующими законами российских субъектов на очередной финансовый год и плановый период.

Как указано в пояснительной записке, законодательства многих регионов сейчас не предусматривают нормы об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО.