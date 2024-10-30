Путин указал на недостаточную помощь участникам СВО

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Помощи участникам СВО недостаточно. В настоящее время сохраняется много проблем и много вопросов, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам президента, ранее он встретился с участниками СВО, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Выяснилось, что многие из них не могут даже трудоустроиться.

"Я знаю, что коллеги стараются, работают и делают много, но недостаточно, вот из того, что я увидел, недостаточно. Поэтому нужно обязательно подготовить такие поручения, это во-первых. Во-вторых, сама по себе тема чрезвычайно важная, и нужно обязательно ей заниматься дальше," – сказал Путин.

Кроме того, в России в целом сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, подчеркнул глава государства.

Ранее замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что социальную поддержку участников спецоперации нужно вывести на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации и протезирования.

По ее словам, планируется выстроить бесшовное взаимодействие структур, чтобы обеспечить комплексную соцподдержку военных, а после их демобилизации – реабилитацию и адаптацию к мирной жизни при поддержке "Защитников Отечества".

