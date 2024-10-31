Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта

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Рабочие места будут сохраняться за участниками спецоперации на все время их службы по контракту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что это позволит им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей.

Мишустин напомнил, что раньше такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будут приостанавливать на весь срок военной службы. В том числе продлеваются гарантии и для супругов военнослужащих.

По словам главы кабмина, он рассчитывает, что парламент примет соответствующие изменения в Трудовой кодекс без задержек, поскольку все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются в приоритетном порядке.

Накануне Владимир Путин заявил, что помощи участникам СВО недостаточно – в настоящее время сохраняется много проблем и много вопросов. По словам президента, ранее он встретился с военными, которые получили инвалидность в ходе боевых действий. Выяснилось, что многие из них не могут даже трудоустроиться.

Кроме того, в России в целом сохраняется много проблем с трудоустройством людей с инвалидностью, подчеркнул глава государства.

До этого замминистра обороны Анна Цивилева заявила, что социальную поддержку участников спецоперации нужно вывести на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации и протезирования.

