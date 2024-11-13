Кабмин утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам СВО

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Кабмин РФ утвердил размеры единоразовых выплат участникам СВО при получении боевых травм и увечий.

"Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции", – отмечается в телеграм-канале правительства РФ.

Согласно постановлению, при тяжелых увечьях военнослужащему полагается выплата в размере 3 миллионов рублей, при легких ранениях – 1 миллион рублей. При других травмах бойцу выплатят 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что молодые семьи участников СВО смогут в первоочередном порядке получить выплаты на покупку или строительство жилья. Размер таких выплат составит 30–35% стоимости жилья. Деньги можно будет направить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.