Жители приграничья Курской области получат выплаты на аренду жилья

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Жителям приграничных районов Курской области будут выплачивать 20 или 40 тысяч рублей на аренду жилья. Сумма зависит от состава семьи, заявил во время пресс-подхода зампред правительства России Марат Хуснуллин.

"Мы сегодня сказали, что обязательно будем оформлять договоры аренды, деньги будут платить. Причем будем платить 20 тысяч рублей тем, у кого семья неполная или не многодетная, 40 тысяч – многодетным", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, жилищные сертификаты в регине в первую очередь предоставят многодетным семьям, пенсионерам и участникам спецоперации на Украине, уточнил Хуснуллин.

Боевые столкновения между ВС РФ и ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

За это время противник потерял более 31 тысячи военнослужащих, 195 танков, 127 БМП и другую технику.