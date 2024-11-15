Полиция пресекла схему хищения выплат лжеучастникам СВО в Петербурге

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Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли схему хищения выплат для граждан, якобы подписавших контракты на прохождение службы в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 51-летний помощник военного комиссара вместе со своей 38-летней женой искали тех, кого затем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. После этого с ними подписывали фиктивные контракты с Минобороны РФ о прохождении службы и участии в СВО. Им должны были выплачивать каждый месяц около 50 тысяч рублей, а также единовременно предоставить 500 тысяч рублей. Однако эти деньги злоумышленники забирали себе.

Правоохранители выявили двух человек, фиктивно трудоустроенных в энергосбытовую компанию. Однако полиция считает, что таких граждан может быть больше. Примерный ущерб бюджету "Ленэнерго" составил более 1 миллиона рублей.

Супружеская пара, работающая в военкомате, была задержана. По месту жительства и работы организаторов схемы хищения прошли обыски, изъяты документы, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. На злоумышленников завели дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что троих жителей Владимирской области подозревают в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО. Они работали сотрудниками пункта отбора на военную службу. Жертвами становились люди, подписавшие контракт на службу в зоне СВО с Минобороны РФ.

Сотрудники при оформлении документов должны были выдавать сим-карты, привязанные к банковским зарплатным картам контрактников, однако вместо этого они присваивали сим-карты себе. Таким образом задержанные получали удаленный доступ к счетам военных и похищали положенные им выплаты. По факту произошедшего следователи завели пять уголовных дел.

