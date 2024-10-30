МВД показало кадры задержания подозреваемых в краже 11 млн рублей у участников СВО

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем телеграм-канале видео задержания подозреваемых в краже денег у бойцов СВО во Владимирской области.

На кадрах видно, как один подозреваемый был задержан на улице, еще двое – в кабинетах. Всех задержанных доставили в отдел УМВД. На стол сотрудники выложили банкноты номиналом 2 тысячи рублей, которые были обнаружены в сумке одного из задержанных.

Трое жителей Владимирской области подозреваются в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО. Известно, что они работали сотрудниками пункта отбора на военную службу.

Жертвами становились люди, подписавшие контракт на службу в зоне СВО с Минобороны РФ. Сотрудники при оформлении документов должны были выдавать сим-карты, привязанные к банковским зарплатным картам контрактников, однако вместо этого они присваивали сим-карты себе. Таким образом задержанные получали удаленный доступ к счетам военных и похищали положенные им выплаты.

По факту произошедшего следователи завели пять уголовных дел.