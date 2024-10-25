МВД предупредило о появлении мошенников с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", – сообщается в телеграм-канале управления.

По данным ведомства, аферисты предлагают своим жертвам большую прибыль с инвестиций в оборонно-промышленный комплекс РФ. В подтверждение приводятся цитаты первых лиц страны и поддельные документы.

Так, стоимость одной поддельной акции начинается от 10 тысяч рублей, а инвестировать можно в якобы "Уралвагонзавод", концерн "Калашников" и другие крупные предприятия с доходностью до 90% годовых. В реальности, объяснили в управлении, средняя доходность фондового рынка составляет около 10% в год за последнее столетие, а российский рынок показывает доходность в 16%.

Ранее эксперты предупредили россиян, что мошенники стали активно искать своих соучастников в чатах домов и на сайтах знакомств. Как правило, жертв упрашивают за вознаграждение переводить через свой счет деньги кому-то еще, чтобы якобы сэкономить на комиссии. После этого злоумышленники перестают выходить на связь, а участнику схемы может грозить уголовная ответственность за участие в преступлении.

