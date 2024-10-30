Во Владимирской области задержаны своровавшие 11 млн рублей у контрактников

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Правоохранители задержали трех жителей Владимирской области, которые подозреваются в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Задержанные работали сотрудниками пункта отбора на военную службу, их жертвами становились люди, подписавшие контракт на службу в зоне СВО с Минобороны РФ. Сотрудники при оформлении документов должны были выдавать сим-карты, привязанные к банковским зарплатным картам контрактников, однако вместо этого они присваивали сим-карты себе.

Таким образом задержанные получали удаленный доступ к счетам военных и похищали положенные им выплаты, всего было зафиксировано пять краж. Следователи завели пять уголовных дел.

"Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", – сообщила Волк.

Ранее эксперты предупредили россиян, что мошенники стали активно искать своих соучастников в чатах домов и на сайтах знакомств. Как правило, жертв упрашивают за вознаграждение переводить через свой счет деньги кому-то еще, чтобы якобы сэкономить на комиссии. После этого злоумышленники перестают выходить на связь, а участнику схемы может грозить уголовная ответственность за участие в преступлении.

