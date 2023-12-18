Суд в Волгограде вынес приговор военным, пытавшимся за деньги уклониться от участия в СВО

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Суд в Волгограде вынес приговор военным, которые пытались за деньги уклониться от участия в спецоперации РФ на Украине. Об этом пишет "Коммерсант".

Уточняется, что перед Волгоградским гарнизонным судом предстали пять военнослужащих, которые решили дать взятку исполняющему обязанности командира батальона, чтобы избежать повторного участия в боевых действиях.

Суд учел просьбу военной прокуратуры, чтобы в отношении четверых мужчин изменили квалификации вменяемого им в вину преступления на более мягкую. Их наказали условным лишением свободы и штрафами в размере от 100 до 750 тысяч рублей.

При этом пятого подсудимого приговорили к двум годам колонии и обязали выплатить штраф в размере 750 тысяч рублей (пятикратный размер взятки).

По информации издания, исполняющий обязанности командира активно сотрудничал со следствием, против него не стали заводить уголовное дело.

Ранее в столице по делу о взятке в особо крупном размере арестовали генерал-майора Константина Огиенко, экс-командира 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей Москву.

Следствие установило, что с 28 по 29 июня 2023 года Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким в подмосковном Долгопрудном занимался вымогательством. Мужчины получили от руководительницы общественной организации "Надежда" первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей.



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