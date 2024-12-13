81% опрошенных россиян положительно оценили работу Путина

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81% опрошенных россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента, говорится в итогах исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по результатам опроса с 6 по 8 декабря.

Выяснилось, что 7% скорее плохо оценивают работу российского лидера. При этом 80% россиян скорее доверяют Путину, а еще 10% скорее не доверяют.

Оценки правительства страны отличаются – о его хорошей работе сообщили 51% опрошенных, а 27% сказали, что кабмин плохо работает. При этом деятельность премьера Михаила Мишустина на своем посту положительно оценили 56% россиян, тогда как 12% ответили отрицательно.

Если бы в следующие выходные состоялись выборы в ГД РФ, то 46% граждан отдали бы свои голоса за "Единую Россию", 8% – за КПРФ, 7% – за ЛДПР, 4% – за партию "Новые люди", а 3% – за "Справедливую Россию".

Специалисты опросили 1 500 человек в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.

В конце октября положительно работу Путина оценивали также 81% россиян. Затем, в середине ноября, такого мнения придерживались уже 79% опрошенных, но к концу предыдущего месяца число поддерживающих президента РФ достигло 82%.

