Более 80% опрошенных россиян положительно оценили работу Путина

Фото: kremlin.ru

82% опрошенных россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на своему посту, а 81% респондентов доверяют ему. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные еженедельного опроса ФОМ.

При этом 8% россиян сказали, что президент РФ скорее плохо работает, а еще 10% скорее не доверяют ему. 58% заявили о хороших результатах работы правительства РФ, 24% посчитали наоборот.

Если бы выборы в ГД состоялись на ближайших выходных, то 44% отдали бы голос за "Единую Россию", 9% – за КПРФ, 10% – за ЛДПР и 3% – за "Новых людей" и "Справедливую Россию".

Опрос проводили с 15 по 17 ноября среди 1 500 россиян старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Предыдущий еженедельный опрос показал, что хорошо оценивают работу Путина 79% россиян, а 51% назвал работу кабмина хорошей. Сам российский лидер отмечал важность опоры на людей, их доверия и поддержки для властей любого уровня.

