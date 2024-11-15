79% россиян доверяют Владимиру Путину

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Восемь из десяти (79%) россиян скорее хорошо оценивают работу Владимира Путина на своем посту, следует из результатов опроса ФОМ.

Столько же респондентов сказали, что скорее доверяют российскому президенту. При этом 8% скорее плохо оценивают его работу, а 11% – не доверяют ему.

Также россияне оценили работу правительства. Так, 51% россиян назвали работу кабмина хорошей, а 27% – скорее плохой.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. По результатам 43% сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 4% и 3% отдали бы голоса за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия" соответственно.

Еженедельный опрос проведен 8–10 ноября 2024 года среди 1,5 тысячи совершеннолетних граждан из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Согласно данным прошлого опроса, положительно работу Путина оценили 81% россиян. Также 52% указали на хорошую работу российского кабмина. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% респондентов, отрицательно – 11%.