ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина

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Восемь из десяти (81%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента. При этом доверяют главе государства 79% граждан, следует из результатов опроса ФОМ.

Отрицательно высказались о работе Путина 8% опрошенных, а 12% заявили, что скорее не доверяют президенту.

При этом 52% граждан заявляют, что российское правительство работает хорошо, а 27% – что оно работает скорее плохо. Еще 57% респондентов положительно оценивают работу главы кабмина Михаила Мишустина, 11% оценили его отрицательно.

Кроме того, респондентам в ходе опроса предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. По результатам 43% сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% – за ЛДПР.

Опрос был проведен 25–27 октября среди 1,5 тысячи респондентов в 53 субъектах России.

Согласно данным прошлого опроса, положительно работу Путина оценили 79% россиян. Также более половины граждан (52%) указали на хорошую работу российского кабмина. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% респондентов, отрицательно – 11%.