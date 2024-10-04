ФОМ: 79% процентов россиян положительно оценили работу Путина

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Большинство опрошенных граждан России положительно оценили работу Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.

Так, 8 из 10 россиян (79%) ответили, что президент хорошо выполняет свою работу, 9% плохо оценили его деятельность. На вопрос о доверии главе государства 77% респондентов сказали, что скорее доверяют Путину. Еще 11% опрошенных заняли противоположную позицию.

Более половины граждан (52%) указали на хорошую работу российского кабмина, 24% считают, что он работает плохо. Работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 57% респондентов, отрицательно – 11%.

Опрошенным также предложили представить, что вскоре состоятся выборы в Госдуму. В результате 43% россиян сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 10% – за ЛДПР, по 3% – за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия".

Опрос проходил с 27 по 29 сентября среди 1,5 тысячи совершеннолетних граждан России из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

По данным прошлого опроса, положительно работу Путина оценили 78% россиян. Также 76% респондентов заявили о своем доверии президенту, 13% – скорее ему не доверяют. Работу российского правительства положительно оценили 51% опрошенных, 30% остались ей недовольны.