Песков: Путин заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром на связи

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Владимира Путина абсолютным трудоголиком, так как он каждый день завершает свой рабочий день далеко за полночь и рано утром уже находится на связи.

"График действительно очень плотный", – рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал отрывок беседы с пресс-секретарем президента РФ в своем телеграм-канале.

По словам Пескова, в текущий период требуется очень много энергичных усилий от Путина. Однако, как утверждает официальный представитель Кремля, президент РФ знает, что и как делать.

Ранее положительно оценили работу Владимира Путина 82% россиян. По результатам опроса от фонда "Общественное мнение", который проводился 17–19 мая 2024 года среди 1,5 тысячи совершеннолетних граждан РФ, на вопрос о доверии главе государства 80% опрошенных сказали, что доверяют Путину, 11% россиян не доверяют ему.

