ФОМ: 82% россиян положительно оценили работу Путина

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Положительно оценивают работу Владимира Путина 82% россиян. Об этом стало известно из опроса фонда "Общественное мнение", который проводился 17–19 мая 2024 года среди 1,5 тысячи совершеннолетних граждан РФ, результаты опубликованы на сайте.

Согласно полученным данным, 82% респондентов ответили, что президент РФ хорошо работает на своем посту, 7% плохо оценивают его деятельность. На вопрос о доверии главе государства 80% опрошенных сказали, что доверяют Путину, 11% россиян не доверяют ему.

Опрос показал, что 54% респондентов скорее положительно оценивают работу кабмина, 25% – плохо. Также 57% респондентов считают, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, однако 10% отметили его плохую работу.

На вопрос, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, ровно половина опрошенных выбрала бы партию "Единая Россия". В то же время 7% россиян проголосовали бы за КПРФ, 9% – за ЛДПР, 3% – за СРЗП, 2% – за "Новых людей". Также 2% респондентов указали, что испортили бы бюллетень, а 9% не пришли бы на выборы.

Ранее уровень доверия россиян Путину составил 81,8%. Опрос проводился с 25 по 31 марта. Кроме того, по данным ВЦИОМ, работу кабмина одобрили 56,3% опрошенных, а работу Мишустина – 53,9%.