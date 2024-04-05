Путину доверяют более 81% опрошенных россиян

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Уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 81,8%. Опрос провели с 25 по 31 марта среди 1 600 тысячи совершеннолетних граждан, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатель одобрения деятельности президента снизился за неделю на 0,6 пункта и составляет 78,3%", – отмечается в исследовании.

По данным ВЦИОМ, деятельность правительства РФ одобряют 56,3% опрошенных, а работу Михаила Мишустина – 53,9% респондентов.

Уточняется ,что о главе КПРФ Геннадии Зюганове и председателе партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СР) Сергее Миронове положительно высказались 29,5 и 25,1% респондентов соответственно. Свою поддержку также высказали по отношению к главе ЛДПР Леониду Слуцкому и лидеру партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 18,7 и 6,3%.

Уровень поддержки партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР составил 42,6, 8,9 и 7,7%, о "Новых людях" и СР положительно высказались 7,6 и 3,0% жителей страны.

До этого в центре общественного мнения сообщили, что Путину доверяют 81% из 1 600 опрошенных россиян. Опрос проводился с 11 по 17 марта. Также граждане оценили на 54,3% работу Михаила Мишустина.