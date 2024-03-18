Оказанное Путину доверие снимает вопросы о верности политического курса РФ – посол Антонов

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Доверие, оказанное избирателями Владимиру Путину, снимает все вопросы о правильности российского политического курса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова посла РФ в США Анатолия Антонова.

Он также отметил, что близкая к рекордной явка на выборах президента показывает рост интереса граждан России к ситуации в стране и ее внешнеполитическому курсу по сравнению с прошлыми годами.

Кроме того, дипломат указал на возросшую избирательную активность российской диаспоры на территории Соединенных Штатов.

"Я не знаю, какой будет результат голосования в Вашингтоне. Могу сказать лишь то, что наша диаспора встрепенулась. Она встрепенулась, и люди стали считать, что от их голоса зависит судьба страны", – поделился Антонов.

Он рассказал, что сотрудники посольства направят американским властям ноту в связи с действиями секретной службы Госдепа возле российской дипмиссии в день голосования.

По словам посла, он всегда с уважением относился к деятельности секретной службы Госдепартамента, поскольку ее сотрудники в большинстве случаев эффективно работали при поступлении обращений от российских дипломатов, однако в день голосования подобного не наблюдалось.

В частности, служба позволила блокировать вход в посольство и создать всевозможные помехи для граждан РФ, которые пришли голосовать. Помимо этого, американцы якобы допустили агитацию со стороны провокаторов возле стен дипмиссии.

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По словам Антонова, некоторые из проголосовавших в посольстве россиян интересовались, не арестуют ли их при выходе из здания. Он добавил, что не смог гарантировать, что того или иного гражданина не задержат в дальнейшем, так как посольство "обвешано телекамерами, различными сенсорными датчиками", в связи с чем любой посетитель дипмиссии автоматически фиксируется.

"Но то, что люди запуганы из-за вот этой жесткой антироссийской, русофобской политики, – это правда", – заявил посол.

Ранее замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович сообщил, что вмешательство в выборы президента России шло со стороны всех недружественных стран. При этом, по его мнению, среди лидеров по вмешательству являются США и ФРГ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы США на протяжении многих лет пытались вести подрывную деятельность в России. По его словам, они не прекратили эти усилия даже сейчас.

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