17 марта, 19:22Политика
США и ФРГ являются лидерами по вмешательству в выборы президента РФ – МИД
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Вмешательство в выборы президента России идет со стороны всех недружественных стран. Об этом сообщил замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович, передает ТАСС.
Он отметил, что среди лидеров по вмешательству в президентские выборы в России являются США и ФРГ. Также пытаются вмешиваться и другие недружественные страны.
"Все недружественные страны. Штаты в первую очередь. От ФРГ очень много попыток вмешательства", – заявил он.
По словам Аскальдовича, ФРГ пытаются вмешиваться в выборы через НПО и СМИ. Он уверен, что Германия стремится очернить российскую избирательную кампанию и поставить под сомнение избирательный процесс в России.
Ранее МИД РФ разоблачил фейк о голосовании жены посла России в Германии Нины Нечаевой, якобы появившейся на участке в Берлине в шарфе цветов украинского флага.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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