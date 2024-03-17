Более 125 тыс россиян проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

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Свыше 125 тысяч граждан России отдали свой голос за рубежом на 230 избирательных участках в 111 государствах. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем телеграм-канале.

Она привела данные на 10:00 по московскому времени. В общей сложности в других странах проголосовали 125 428 человек, уточнила Захарова.

"Учитывая, разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня. Но даже эти данные – ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования", – написала пресс-секретарь МИД.

Вместе с тем Захарова указала, что дипломаты России работают на участках с полной самоотдачей.

По состоянию на 10:00 финального дня голосования на выборах главы государства в Москве свой выбор сделали порядка 4,5 миллиона граждан. Со слов председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в общей сложности было выдано 4 425 176 бюллетеней.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве