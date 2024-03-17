МИД РФ разоблачил фейк о голосовании жены посла России в ФРГ

Фото: телеграм-канал "МИД России"

МИД РФ разоблачил фейк о голосовании жены посла России в Германии Нины Нечаевой, якобы появившейся на участке в Берлине в шарфе цветов украинского флага. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В частности, в СМИ писали, что посол РФ Сергей Нечаев в ходе голосования в посольстве сопроводил к урне некую женщину с шарфом в цветах украинского флага. В министерстве иностранных дел рассказали, что с послом была его супруга, а ее шарф на самом деле многоцветный – с черным, желтым, белым и голубым оттенками.

"Разгоняемый в ряде телеграм-каналов "фейк века" на поверку оказался "антифейком века". То есть мы наблюдаем дословную иллюстрацию всем известных карикатур о манипуляции недобросовестными СМИ информацией и картинкой", – подчеркнули в министерстве.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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