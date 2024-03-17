Живущий в лесу 50 лет отшельник проголосовал на выборах президента

Фото: bashinform.ru

Члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) Белорецкого района Башкирии посетили в лесу 92-летнего отшельника и привезли ему урну для голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный избирком.

Киньягул Салимгареев живет в лесу Белорецкого района уже около 50 лет. Он сам рубит дрова и чистит снег, племянник навещает его раз в неделю, чтобы привезти продукты и лекарства.

Несмотря на свой отшельнический образ жизни, Салимгареев никогда не пропускает выборы. В этот раз члены избиркома добирались до леса сначала на машинах, а затем продолжили путь на снегоходе. Пенсионер с радостью встретил гостей, напоил их чаем и проголосовал.

Ранее стало известно, что на выборах президента РФ проголосовала самая пожилая жительница Альметьевска, которой 7 марта исполнилось 103 года.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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