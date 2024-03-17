В ЦИК заявили о росте числа желающих проголосовать на выборах после случаев провокаций

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Число желающих проголосовать на выборах президента России после случаев порчи урн с бюллетенями только возросло. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре Центризбиркома.

Панфилова отметила, что эти мелкие провокации на выборах вызвали бурную реакцию у людей и способствовали росту гражданского самосознания. Она назвала жалкими, смешными и противными попытки злоумышленников сорвать работу избирательных участков.

Памфилова подчеркнула, подобные провокации со стороны противников голосования не только не остановили людей, но и усилили их желание выразить свою гражданскую позицию. В частности, по ее словам, сотрудники разных предприятий готовы даже менять свои рабочие графики и приходить на участки, чтобы обеспечить безопасность голосования.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Вадим Ковалев напомнил москвичам о том, что делать при звонках мошенников. Он призвал не поддаваться на провокации, прервать общение с мошенниками и сохранять бдительность.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Более 4,6 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента – МГИК