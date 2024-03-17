В Общественном штабе напомнили, что делать при звонках мошенников на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Вадим Ковалев напомнил москвичам о том, что делать при звонках мошенников.

По его словам, в дни выборов участились случаи звонков и сообщений жителям с призывами нарушать избирательное законодательство. Он призвал не поддаваться на подобные провокации. По его словам, необходимо прервать общение с мошенниками и сохранять бдительность.

Ковалев подчеркнул, что россияне всегда могут обратиться с жалобой на злоумышленников в Общественный штаб или к наблюдателям на участках. Кроме того, в Москве специально для таких случаев была запущена горячая линия, которая работает в рамках проекта "Перезвони сам". Он доступен по ссылке: sam.mos.ru. Телефон горячей линии 8 (495) 870-35-94.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах президента России работают 1 115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран мира.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Начался последний день голосования на выборах президента в Москве