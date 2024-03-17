МГИК: свыше 4,6 млн избирателей уже проголосовали в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Более 4,6 миллиона человек проголосовали на выборах президента РФ в Москве к полудню 17 марта. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По данным на 12:00 всего выдали 4 657 776 бюллетеней, из числа которых в дистанционном электронном голосовании – 3 391 285, а в бумажном виде – 1 266 491, подчеркнула она.

Между тем свыше 125 тысяч граждан России отдали свой голос за рубежом на 230 избирательных участках в 111 государствах. Такие сведения привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В общей сложности в других странах проголосовали 125 428 человек, уточнила дипломат.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Последний день голосования на выборах президента в Москве начался штатно