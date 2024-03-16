Наблюдатели не зафиксировали никаких нарушений на выборах президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Никаких нарушений к текущему моменту не обнаружено на выборах президента РФ. Об этом рассказал заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в столице Александр Асафов.

Он напомнил, что в центре видеонаблюдения есть несколько видов фиксации: форма для обнаружения технических сбоев, для вероятных нарушений и нештатных ситуаций. Пока ни на одной из форм не было зафиксировано нарушений, отметил Асафов.

Ранее заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух сообщил, что специалисты отразили все DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По его словам, атаки на систему ДЭГ фиксировались со старта выборов.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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